Российский PS Store начал загружать главную страницу магазина

В начале ноября российская версия магазина PlayStation Store на PlayStation 5 внезапно заработала. Впервые с марта 2022 года, когда функционал приостановил свою работу в нашей стране, пользователи из России смогли попасть во вкладку «Новинки».

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В ней перечислены недавно вышедшие игры с русифицированной рекламой, включая Call of Duty: Modern Warfare 3 и Alan Wake 2. При этом каких-либо других изменений в российском магазине нет: бесплатные игры из PS Plus всё ещё недоступны для активации, а покупка игр и раньше была доступна через кошелёк.