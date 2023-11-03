Разработчики Mafia анонсировали реалистичный шутер Gray Zone Warfare

Чешская студия Madfinger Games анонсировала Gray Zone Warfare, тактический шутер от первого лица, который забросит нас в безжалостные джунгли. Пока что заявлена только версия для РС.

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Madfinger Games была основана в 2008 году, и в составе основателей и сотрудников — разработчики, которые в прошлом работали над такими проектами, как Mafia и Hidden and Dangerous 2. Ранее студия выпустила мобильные проекты Shadowgun: Legends, Unkilled и Monzo. Шутер Gray Zone Warfare станет самой крупной игрой, созданной Madfinger Games на сегодняшний день.

Территория, на которой будет разворачиваться действие Gray Zone Warfare, была поставлена на карантин после загадочного события на одном из островов Юго-Восточной Азии. ООН эвакуировала почти все гражданское население, и три ЧВК получают от загадочных клиентов задание исследовать регион, раскрыть его секреты и собрать всё ценное.

Игрокам обещают реалистичный игровой процесс, тактические сражения с симуляцией баллистики и широкими возможностями настройки оружия, а также уникальную систему здоровья. Gray Zone Warfare отказывается от широко распространенной идеи точек попадания и стремится к реалистичному моделированию человеческого тела.