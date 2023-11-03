Sega заявила о выпуске своей «Суперигры» в 2026 году

«Чтобы достичь этой цели и поднять бизнес на новый уровень, мы проводим научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию «Суперигры», крупной игры, которая масштабируется по всему миру, к финансовому году, заканчивающемуся в марте 2026 года», — заявил Сугино.