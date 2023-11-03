Игроки Modern Warfare 2 внезапно начали терять награды и ранги

Пользователи сети обратили внимание, что в Call of Duty: Modern Warfare II (2022) появились проблемы с исчезновением разного контента и заработанного прогресса.

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К примеру, некоторые пожаловались на исчезновение оперативников, тогда как у других пропали разные наборы, боевой пропуск и заработанные в недавнем событии «души».

Пользователи рассказали, что после вылета из игры весь их прогресс в отдельных случаях полностью пропадает, а ранг падает до первого уровня. У отдельных игроков при этом не засчитывается прохождение испытаний.

Разработчики уже прокомментировали проблемы, сообщив, что решили их — но на восстановление данных понадобится время. Многие фанаты подозревают, что сложности возникли из-за раннего запуска Call of Duty: Modern Warfare III (2023) — недавно обладатели предзаказов получили доступ к кампании. Возможно, что старт MW3 вызывал какие-то проблемы в работе серверов, где и хранятся данные о прогрессе игроков — но данный момент это лишь теория.

Ранее в сети появились жалобы пользователей на слишком короткую кампанию MW3, которую некоторые прошли за три часа. Сама игра при этом может занимать на жёстком диске до 200 ГБ, Activision объясняет это большим количеством контента на старте.