Авторы Honkai: Star Rail показали трейлер ноябрьского обновления с тремя героями

Авторы Honkai: Star Rail показали трейлер грядущего обновления под номером 1.5. Ролик получил название «В тумане иллюзий» и показывает ряд уникальных героев, а также некоторые новинки ближайшего патча.

© Скриншот

«Посланник из загробного мира и загадочные гости экспресса… В путешествии по небосводу, окутанному ночной тенью, таинственное и странное всегда приходит неожиданно», — гласит синопсис ролика.

В обновлении игроки смогут открыть трёх персонажей, воспользоваться новыми баннерами, стать участниками бойцовского клуба и даже опробовать местную социальную сеть. Релиз патча 1.5 состоится 15 ноября — авторы решили сократить время доступности версии 1.4 на неделю.