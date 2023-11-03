Продолжительность кампании Call of Duty: Modern Warfare 3 разочаровала игроков

Продолжительность кампании Call of Duty: Modern Warfare III (2023), которая недавно стала доступна обладателям предзаказов, расстроила некоторых игроков — её завершают за 3-4 часа.

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Одно из самых быстрых прохождений представил автор YouTube-канала MKIceAndFire, который как раз прошёл всю кампанию буквально за три часа. Другие игроки сообщают, что в среднем у них тоже уходит на завершение кампании по 3-5 часов.

Средняя продолжительность кампании Call of Duty: Modern Warfare II (2022) составляла 8 часов. Правда, у некоторых на её выполнение уходило чуть больше 5 часов. Но даже в этом случае MW3 уступает ей со своим сюжетным режимом.

Мнение о качестве кампании среди пользователей тоже разделилось — некоторые остались довольны увиденным, оценив её на 6-8 баллов. Другим же показалось, что сценарий плох, а в истории нет никакого напряжения.

Многие негативно отнеслись и к миссиям, которые позволяют игрокам изучать большие открытые карты, что отличается об обычных линейных уровней серии.

Возможно, что короткая продолжительность кампании связана с изначальным планом на новинку, которая должна была стать дополнением к Modern Warfare 2.

Полноценный релиз MW3 для PS5, Xbox Series и PC состоится 10 ноября, причём игра может занять до 200 ГБ на жёстком диске. Activision объяснила это большим количеством контента на релизе.