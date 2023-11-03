Авторам Silent Hill Ascension пришлось отключить чат из-за насмешек игроков
Недавно состоялся релиз Silent Hill: Ascension, которая разочаровала игроков — причём из-за комментариев последних авторам пришлось отключить текстовый чат во время премьеры.
Создатели объяснили своё решение чрезмерным «наплывом» пользователей, отметив, что модераторы не справлялись со своими задачами. Поэтому разработчики занялись улучшением чата, который должен стать более безопасным и дружелюбным.
У чата присутствовали ограничения по определённым словам, но это не остановило поток саркастичных и пошлых комментариев со стороны пользователей. Некоторые, к примеру, предлагали поддерживать деятельность Пирамидоголового. Судя по всему, в чат часто «проскальзывали» и разные оскорбления.
При этом игроки отметили определённые странности в работе модераторов — те пропускали многочисленные негативные заявления, но не давали постить сообщения, связанные с Хидео Кодзимой.
Авторы прокомментировали и различные проблемы игры, с которыми им нужно разобраться. К примеру, во время премьеры некоторые «очки влияния» пользователей не применились в игре, поэтому их вернут игрокам с бонусом.
Принять участие в интерактивном хорроре можно на PC, PlayStation и iOS и Android (через приложение).