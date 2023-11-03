Авторам Silent Hill: Ascension пришлось отключить чат из-за насмешек игроков

Недавно состоялся релиз Silent Hill: Ascension, которая разочаровала игроков — причём из-за комментариев последних авторам пришлось отключить текстовый чат во время премьеры.

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Создатели объяснили своё решение чрезмерным «наплывом» пользователей, отметив, что модераторы не справлялись со своими задачами. Поэтому разработчики занялись улучшением чата, который должен стать более безопасным и дружелюбным.

У чата присутствовали ограничения по определённым словам, но это не остановило поток саркастичных и пошлых комментариев со стороны пользователей. Некоторые, к примеру, предлагали поддерживать деятельность Пирамидоголового. Судя по всему, в чат часто «проскальзывали» и разные оскорбления.

При этом игроки отметили определённые странности в работе модераторов — те пропускали многочисленные негативные заявления, но не давали постить сообщения, связанные с Хидео Кодзимой.

Авторы прокомментировали и различные проблемы игры, с которыми им нужно разобраться. К примеру, во время премьеры некоторые «очки влияния» пользователей не применились в игре, поэтому их вернут игрокам с бонусом.