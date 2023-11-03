Сбер разрешил пополнять счета аккаунтов в Steam

Пользователи Сбера получили возможность пополнять кошелек Steam. Как сообщает «Коммерсант», пока новая функция работает только с аккаунтами, которые зарегистрированы в США.

© Unsplash

Напомним, что Steam лишила россиян возможности пополнять баланс кошелька и оплачивать покупки картами российских банков в марте 2022 года, после начала специальной военной операции на территории Украины. Кроме того, часть западных разработчиков также отказались продавать свои игры на территории России.

Сбер предоставляет возможность пополнить кошелек аккаунта Steam на фиксированные суммы — от 5 до 50 долларов. Сделать это можно через сайт «Сбербанк Онлайн» и мобильное приложение.

Некоторые пользователи по началу сообщили, что им удавалось пополнить кошелек на российских и казахстанских аккаунтах, однако сейчас данная возможность недоступна.