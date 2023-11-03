Авторы Call of Duty: Modern Warfare 3 назвали причину огромного размера шутера

До релиза Call of Duty: Modern Warfare 3 разработчики раскрыли, что шутер займёт около 200 ГБ свободного места. Многие геймеры пришли в недоумение из-за такого гигантского размера игры.

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На ситуацию пришлось даже отреагировать авторам тайтла из Activision. По словам представителей студии, причина этого заключается в большом количестве контента на старте. Речь идёт про сюжетную кампанию, зомби-режим, сетевую игру, Warzone и контент из Modern Warfare 2 (2022).

В Activision заверили, что со временем уменьшат размер Modern Warfare 3, так как команда занимается оптимизацией файлов. Также разработчики напомнили, что игроки могут вручную удалить ненужные им части шутера — зомби-режим, мультиплеер или сюжетную кампанию.