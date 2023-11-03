Программист из Мексики «воскресил» любимую собаку в VR
Программист из Мексики воздал в виртуальной реальности (VR) мир, где его умершая собака все еще жива и он может погулять с ней на пляже. Видеоролик завирусился в социальных сетях, пишет РЕН ТВ.
На кадрах, которые привело издание, пожилой пес лежит на пледе на песке, вокруг него растут цветы, а вдали видно море.
«Я все еще скучаю. Наша последняя поездка должна была стать небольшим путешествием на пляж, но здоровье собаки не позволило нам поехать», – написал программист в соцсети Х (бывший Twitter).
По его словам, своего питомца по кличке Сэм он отсканировал еще несколько лет назад, и после смерти собаки он «воскресил» ее с помощью 3D-образа.
Ранее представители Национальной технологической инициативы рассказали о созданном в России тренажере «Виарус», обучающем операторов беспилотников с помощью очков виртуальной реальности.
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