Программист из Мексики «воскресил» любимую собаку в VR

Программист из Мексики воздал в виртуальной реальности (VR) мир, где его умершая собака все еще жива и он может погулять с ней на пляже. Видеоролик завирусился в социальных сетях, пишет РЕН ТВ.

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На кадрах, которые привело издание, пожилой пес лежит на пледе на песке, вокруг него растут цветы, а вдали видно море.

«Я все еще скучаю. Наша последняя поездка должна была стать небольшим путешествием на пляж, но здоровье собаки не позволило нам поехать», – написал программист в соцсети Х (бывший Twitter).

По его словам, своего питомца по кличке Сэм он отсканировал еще несколько лет назад, и после смерти собаки он «воскресил» ее с помощью 3D-образа.

Ранее представители Национальной технологической инициативы рассказали о созданном в России тренажере «Виарус», обучающем операторов беспилотников с помощью очков виртуальной реальности.