Опубликовано расписание BlizzCon 2023

Уже совсем скоро стартует BlizzCon 2023. Для вашего удобства мы подготовили расписание мероприятия, чтобы вы знали, что от него ожидать.

Уже сегодня, 3 ноября, в 21:00 мск стартует церемония открытия, а после неё Blizzard будет подробно рассказывать о будущем своих проектов. Особое внимание уделят Overwatch 2 и World of Warcraft.