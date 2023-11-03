В Сбербанке появилась возможность пополнять счет в Steam

Теперь клиенты Сбербанка с аккаунтами Steam, с регионом США, могут пополнять свой кошелёк в Steam для покупки видеоигр. Процедура пополнения доступна через онлайн-банкинг Сбербанка и мобильное приложение, и они могут выбрать сумму от $5 до $50. Несмотря на начальные отчёты о возможности использовать эту функцию с российскими и казахстанскими аккаунтами, в настоящее время она ограничена только для американских пользователей.