Nintendo рассказала об особенностях Super Mario RPG в специальном трейлере

Nintendo выпустила пятиминутный обзорный трейлер грядущего ремейка Super Mario RPG. В нём нам объясняют, что нового ждёт игроков. Напомним, что оригинальная ролевая игра Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars вышла на Super Nintendo Entertainment System в 1996 году.

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Игрокам предстоит объединить Марио, Боузера и Пич, чтобы починить Звёздную дорогу, исполняющую желания, и остановить банду Смити. Для ремейка готовят обновлённую графику и кинематографические визуальные эффекты. Но изометрический вид пошаговых сражений с QTE-элементами сохранится.