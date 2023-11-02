Фанатская короткометражка по The Legend of Zelda на UE5 обзавелась тизером
Автор YouTube-канала под ником RwanLink представил тизер короткометражки по The Legend of Zelda: Ocarina of Time, созданной на Unreal Engine 5.
Творение автора, судя по описанию, было вдохновлено мультфильмами студии Ghibli, поэтому фанат пытался подражать её стилю анимации.
В короткометражке под названием Castle Town появятся более 30 персонажей, а релиз полной версии намечен на 21 ноября. В самом ролике можно увидеть Линка и пару знакомых фанатам мест из первоисточника.
При этом автор канала ещё занимается переносом на Unreal Engine 5 самой игры, демонстрируя ролики о процессе своей работы с разными локациями оригинала.
Кстати, новый мультфильм самой студии Ghibli, «Мальчик и птица», выйдет в России уже 7 декабря.