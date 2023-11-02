Фанатская короткометражка по The Legend of Zelda на UE5 обзавелась тизером

Автор YouTube-канала под ником RwanLink представил тизер короткометражки по The Legend of Zelda: Ocarina of Time, созданной на Unreal Engine 5.

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Творение автора, судя по описанию, было вдохновлено мультфильмами студии Ghibli, поэтому фанат пытался подражать её стилю анимации.

В короткометражке под названием Castle Town появятся более 30 персонажей, а релиз полной версии намечен на 21 ноября. В самом ролике можно увидеть Линка и пару знакомых фанатам мест из первоисточника.

При этом автор канала ещё занимается переносом на Unreal Engine 5 самой игры, демонстрируя ролики о процессе своей работы с разными локациями оригинала.