Авторы Starfield ответили на негативный отзыв в Steam

В начале октября пользователь под ником soso опубликовал в Steam развёрнутый отрицательный отзыв с претензиями к Starfield; геймер провёл в игре почти 100 часов. Пару дней назад на сообщение ответил сотрудник Bethesda.

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Разработчик извинился перед игроком за то, что Starfield не оправдала его ожиданий. По словам автора тайтла, некоторые планеты команда изначально хотела сделать пустыми.

Некоторые планеты пустые по задумке — это не скучно. Замысел заключается в том, чтобы исследование в Starfield заставило геймера почувствовать себя маленьким.

Также soso отметил в своей рецензии, что Starfield сделала огромный шаг назад как в жанре RPG, так и для игр самой Bethesda. Он заявил, что даже в Fallout 4 было гораздо больше уникального контента.