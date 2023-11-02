Экс-разработчик World of Warcraft анонсировал новую MMO

Бывший дизайнер систем World of Warcraft анонсировал новую MMO
Бывший ведущий дизайнер систем World of Warcraft Грег Стрит представил новую студию Fantastic Pixel Castle и её первую MMO под кодовым названием «Призрак» (Ghost).
Действие эпической многопользовательской игры развернётся в новой фэнтези-вселенной. В команду авторов входят ветераны жанра, которые ранее работали над той же WoW, а ещё — над League of Legends, Guild Wars 2, Fortnite, Overwatch и Valorant. Сам Стрит, кстати, ещё занимался MMO по LoL в роли исполнительного продюсера.
Кроме того, сейчас студия ищет различных специалистов, причём работать им предстоит удалённо. Заодно в рамках анонса представили три концепта грядущей игры, но дополнительных деталей пока не раскрыли.
О концепции новинки расскажут в рамках стрима, который пройдёт 8 ноября. Стрит в анонсе признал, что подобный подход с ранним раскрытием деталей необычен, но создатели хотят держать постоянную связь с игроками — поэтому и решились на подобный ход.
Стратегическим партнёром студии выступает компания NetEase Games, которая обеспечивает создателям «полную поддержку» их инициативы. Точной даты релиза у новой MMO пока что нет.