Экс-разработчик World of Warcraft анонсировал новую MMO

Бывший ведущий дизайнер систем World of Warcraft Грег Стрит представил новую студию Fantastic Pixel Castle и её первую MMO под кодовым названием «Призрак» (Ghost).

© Fantastic Pixel Castle

Действие эпической многопользовательской игры развернётся в новой фэнтези-вселенной. В команду авторов входят ветераны жанра, которые ранее работали над той же WoW, а ещё — над League of Legends, Guild Wars 2, Fortnite, Overwatch и Valorant. Сам Стрит, кстати, ещё занимался MMO по LoL в роли исполнительного продюсера.

Кроме того, сейчас студия ищет различных специалистов, причём работать им предстоит удалённо. Заодно в рамках анонса представили три концепта грядущей игры, но дополнительных деталей пока не раскрыли.

О концепции новинки расскажут в рамках стрима, который пройдёт 8 ноября. Стрит в анонсе признал, что подобный подход с ранним раскрытием деталей необычен, но создатели хотят держать постоянную связь с игроками — поэтому и решились на подобный ход.