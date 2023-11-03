В России пройдет турнир по Tekken 7 среди игроков из стран БРИКС

Федерация компьютерного спорта России анонсировал международный турнир по файтингу Tekken 7. Призовой фонд соревнований составит 1,5 млн рублей.

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Участие в турнире примут по два игрока из стран БРИКС — Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки, а также члены сборной России. Формат — групповой этап, а затем плей-офф по системе double-elimination.

Соревнования пройдут 11 и 12 ноября в московской VK Play Арена, причём в воскресенье площадка будет открыта для зрителей.