В трейлере кроссовера Exoprimal и Monster Hunter показали эпичную битву

Capcom представила трейлер кроссовера Exoprimal с серией Monster Hunter, где игрокам нужно будет сразиться с опасным Раталосом, «Королём небес».

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Кроссовер станет частью грядущего третьего обновления и предложит игрокам поучаствовать в эпичной кооперативной миссии на 10 человек, где и надо будет сразиться с чудовищем.

Кроме того, коллаборация откроет доступ к косметическим предметам вроде брони охотника. А ещё пользователь ждёт скин монстра Ранджанга — тот, правда, в виде противника в игре не появится.

Оценить миссию и другие бонусы можно будет 18 января 2024 года, когда и начнётся «Охота». Возможно, что коллаборация поможет «умирающему» онлайну игры в Steam, который за последние 24 часа достиг пика в 95 человек.