В Сеть утекли прохождения сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare 3

Сегодня вечером владельцы предзаказов Call of Duty: Modern Warfare 3 получат ранний доступ к тайтлу. Несмотря на то что до доступа ещё несколько часов, в Сети уже появляются видео с прохождением сюжетной кампании. Так что остерегайтесь спойлеров.