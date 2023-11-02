Цены наборов кроссовера Overwatch 2 с Le Sserafim вызвали споры у игроков

В Overwatch 2 стартовал кроссовер с k-pop группой Le Sserafim, позволяя приобрести скины с анимациями и тому подобное — но цены на косметические предметы удивили игроков.

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Пользователи могут купить тематические наборы для Трейсер, Сомбры, Кирико, Бригитты и D.Va — стоимость бандла составляет 2500 премиум-монет (25 долларов). При желании можно приобрести только скины (по цене в 19 долларов).

Если покупать каждый набор отдельно, то сумма за всё составит 125 долларов — однако общий «бандл» обойдётся желающим в 6800 монет (68 долларов). При этом сейчас у пользователей есть возможность приобрести 7500 монет со скидкой за 50 долларов. Иными словами, цену за общий набор можно буквально снизить до последней суммы.

Мнения игроков о ценах разделились. Некоторые из фанатов порадовались, что стоимость общего набора не доходит до 100 долларов и посчитали текущую цену справедливой.

Другие же отметили, что даже 50 долларов — это слишком высокая стоимость для наборов со скинами и анимацией. Кто-то добавил, что на эти деньги можно купить пару месяцев подписки Game Pass.