Авторы Cities Skylines 2 рассказали о работе над «ускоренными патчами»
Создатели градостроительного симулятора Cities Skylines 2, который уже доступен на PC, обсудили запуск игры и ближайшие планы разработчиков.
Генеральный директор Colossal Order Марина Халикайнен признала, что релиз Cities: Skylines 2 был омрачён техническими проблемами, которые разочаровали сообщество — и это справедливая реакция. К счастью, разработчики уже разбираются в ситуации и изучают возможности для ускоренного процесса установки патчей, чтобы избавить игроков от долгого ожидания важных исправлений.
Халикайнен также добавила, что команда продолжает искать оптимальные уровни проработки моделей и добиться баланса между визуальной точностью и производительностью. Напомним, что вышедший первый патч уже включает некоторые изменения в LOD’ах.
В целом игроков ждёт ещё большей исправлений, которые должны улучшить многие аспекты Cities: Skylines 2, включая UI, экономику, персонажей и их зубы, которые успели связать с ужасной производительностью сима. А ещё Colossal Order изучает баг, из-за которого граждане бросают своих собак и, как результат, оставляют огромную собачью стаю посреди города.