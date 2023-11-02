Авторы Cities: Skylines 2 рассказали о работе над «ускоренными патчами»

Создатели градостроительного симулятора Cities Skylines 2, который уже доступен на PC, обсудили запуск игры и ближайшие планы разработчиков.

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Генеральный директор Colossal Order Марина Халикайнен признала, что релиз Cities: Skylines 2 был омрачён техническими проблемами, которые разочаровали сообщество — и это справедливая реакция. К счастью, разработчики уже разбираются в ситуации и изучают возможности для ускоренного процесса установки патчей, чтобы избавить игроков от долгого ожидания важных исправлений.

Халикайнен также добавила, что команда продолжает искать оптимальные уровни проработки моделей и добиться баланса между визуальной точностью и производительностью. Напомним, что вышедший первый патч уже включает некоторые изменения в LOD’ах.