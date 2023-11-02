Россияне с казахстанским аккаунтом в Steam лишились доступа к Diablo IV

Отечественные пользователи сообщества Diablo IV в Steam столкнулись с неприятной ситуацией: студия удалила игру с их библиотеки, после чего их аккаунты были перенесены в русегмент.

Один из игроков, известный под ником Sleestack, рассказал, что администрация Steam лишила его доступа к Diablo IV по требованию компании Blizzard.

В качестве подтверждения своих слов он предоставил ответ от службы поддержки Steam, в котором, кроме всего прочего, говорится о возможности возврата средств за приобретенную копию игры.

Конфликтная ситуация возникла после того, как пользователь попытался пополнить свой внутриигровой счет, используя банковскую карту казахстанского банка и сменив регион в профиле Steam. Игра была приобретена с использованием этой же карты.