Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2: мы не кидаем жалобы на YouTube-каналы по нашей игре

Мне кажется, я должен прояснить сложившуюся ситуацию. GSC Game World никогда не связывалась с автором этого YouTube-канала и не отправляла жалобы на данные видео. Эту переписку ведёт некто, кто пытается выдать себя за сотрудника GSC. Конечно же, это не наша позиция как студии. Мы вообще не участвовали в этой переписке.