Экс-главред «Игромании» назвал две главные проблемы российского геймдева

Отечественному геймдеву действительно не хватает финансирования. У нас почему-то считается, что если ты взял денег у государства, то это плохо. А, например, та же французская студия Ubisoft не стесняется пойти в мэрию Парижа и взять у них несколько миллионов евро, чтобы следующий Assassin’s Creed сделать про Париж, — сказал Кузьменко.