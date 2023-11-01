Marvel's Spider Man 2 получила свежий патч

Insomniac Games выпустила свежий патч для Marvel’s Spider-Man 2. Напомним, что супергеройский боевик доступен эксклюзивно на PlayStation 5 и продался тиражом свыше 2,5 млн копий за первые сутки. Недавно игра получила трейлер с хвалебными оценками журналистов.