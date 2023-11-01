Marvel's Spider Man 2 получила свежий патч

Marvels Spider Man 2 получила свежий патч с устранением различных багов
Insomniac Games выпустила свежий патч для Marvel’s Spider-Man 2. Напомним, что супергеройский боевик доступен эксклюзивно на PlayStation 5 и продался тиражом свыше 2,5 млн копий за первые сутки. Недавно игра получила трейлер с хвалебными оценками журналистов.
Что касается сегодняшнего патча 1.001.004, то ознакомиться с полным списком изменений можно на сайте Insomniac. Помимо улучшения общей стабильности, среди исправлений стоит отметить:
- Исправление с застреванием во время финала «Воспоминаний Марко» (Marko’s Memories);
- Устранение проблемы с застреванием одного из боссов;
- Устранена проблема, из-за которой обновленный классический костюм имел повторяющиеся детали глаз;
- Устранены проблемы, из-за которых модели не загружались должным образом после длительных сеансов игры.