$93.28+1.2698.44+0.50

Marvels Spider Man 2 получила свежий патч с устранением различных багов

Insomniac Games выпустила свежий патч для Marvel’s Spider-Man 2. Напомним, что супергеройский боевик доступен эксклюзивно на PlayStation 5 и продался тиражом свыше 2,5 млн копий за первые сутки. Недавно игра получила трейлер с хвалебными оценками журналистов.

Marvel's Spider Man 2 получила свежий патч
© Скриншот

Что касается сегодняшнего патча 1.001.004, то ознакомиться с полным списком изменений можно на сайте Insomniac. Помимо улучшения общей стабильности, среди исправлений стоит отметить:

  • Исправление с застреванием во время финала «Воспоминаний Марко» (Marko’s Memories);
  • Устранение проблемы с застреванием одного из боссов;
  • Устранена проблема, из-за которой обновленный классический костюм имел повторяющиеся детали глаз;
  • Устранены проблемы, из-за которых модели не загружались должным образом после длительных сеансов игры.