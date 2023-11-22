5 интересных игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

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Slay the Princess

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Slay the Princess — визуальная новелла об убийстве некой принцессы. Если точнее, главный герой должен убить принцессу, но она попытается отговорить протагониста: и не важно, что ее смерть может спасти мир. Однако, на самом деле, Slay the Princess — игра не о моральной дилемме. Она о психологических тактиках, хтоническом ужасе и разветвленных диалогах, которые приводят к самым разным концовкам. И да, на случай, если нужно пояснить — это хоррор.

Steam

Ripout

Кооперативный шутер от первого лица, где игрокам предстоит зачищать процедурно сгенерированные космические корабли от жутких мутантов. Нюанс в том, что противники в Ripout могут «реконфигурировать» себя и приобретать новые формы. Равно как и живое оружие игрока, постепенно мутирующее в другие орудия убийства. На данный момент Ripout только вышла в ранний доступ Steam — полноценный релиз состоится в 2024 году.

Steam

Lethal Company

Lethal Company — кооперативный хоррор, который уже заслужил немало положительных отзывов, едва выйдя в ранний доступ. Игроки примеряют на себя роли рабочих, которые обыскивают заброшенные лунные колонии в поисках ценного лома и других ресурсов. Звучит как непыльная работа, но смертельно опасные, таинственные силы заставят игроков действовать сообща, если они хотят выжить. На данный момент Lethal Company имеет кооператив на четырех человек, семь планет и девять монстров.

Steam

Moonlight in Garland

Идиллический симулятор жизни в большом городе. Moonlight in Garland предлагает игроку переселиться в новую квартиру, обставить свое жилище, познакомиться с соседями и, при желании, завести маленький садик. Moonlight in Garland будет пребывать в раннем доступе Steam примерно девять месяцев.

Steam

D’Lirium

Глядя на пони D’Lirium можно легко обойти стороной, однако игра собрала неожиданно хорошие отзывы пользователей в Steam. Если верить сообществу, это отличный двухмерный шутер с элементами survival horror: проект даже заслужил похвалу Дэвида Шимански — создателя Dusk. D’Lirium пребывала в раннем доступе шесть лет, однако недавнее обновление наконец вывело игру в полноценный релиз.