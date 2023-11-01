Авторы Remnant 2 анонсировали первое дополнение The Awakened King

Экшен Remnant 2 продался тиражом свыше миллиона копий и получил тёплый приём. Теперь Gunfire Games показала анонсирующий трейлер первого дополнения The Awakened King.

© Скриншот

В ролике можно увидеть мрачные локации и нескольких персонажей. Опробовать новинки лично можно будет уже 14 ноября. Фанаты в комментариях отмечают, что уже не могут дождаться новой порции истории мира игры. Судя по всему, грядущее DLC станет продолжением уже известных сюжетных линий.

Что касается контента, то ранее разработчики уже рассказывали о появлении новых архетипов. Не обойдётся и без новых видов брони. В целом же Gunfire Games имеет большие планы на франшизу и сейчас занята поддержкой второй части, а в дополнении появятся:

Новая сюжетная линия, подземелье и локация в мире Лосом;

Новый архетип «Ритуалист», мастер боли и страданий, использующий различные эффекты;

Множество новых видов экипировки и оружия;

Новые таинственные враги и боссы из океанских глубин.

С новым дополнением ознакомились и некоторые журналисты. В их роликах можно узнать о первых впечатлениях и увидеть кадры игрового процесса. В целом пресса хвалит новинки среди оружия, врагов и боссов.