Asus выпустила игровой роутер по цене флагманских Android-смартфонов

Компания Asus представила свою новую разработку в области сетевого оборудования – игровой роутер ROG Octopus 7.

© Ferra.ru

Этот мощный гаджет уже доступен для предзаказа по цене около $683, что сравнимо с ценой на флагманские смартфоны на Android.

ROG Octopus 7 оснащен четырехъядерным процессором Broadcom с частотой 2,6 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти DDR4 и 256 МБ флеш-памяти, что обеспечивает плавную и стабильную работу даже при интенсивной нагрузке.

Роутер поддерживает трибендовую одновременную работу с максимальной скоростью до 13 000 Мбит/с и оборудован двумя 10-гигабитными портами и четырьмя 2,5-гигабитными портами для высокоскоростных проводных подключений.

По словам разработчиков, для улучшения игрового опыта роутер предлагает ряд функций, включая трехстороннее ускорение игр, семь настраиваемых световых эффектов для создания погружающей атмосферы и систему безопасности AiProtection Pro для защиты сети на уровне предприятий.