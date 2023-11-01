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Геймер создал 3D-модель своей погибшей собаки, чтобы иногда навещать её

1 ноября пользователь соцсети X (ранее Twitter) под ником Daniel.exe поделился трогательной историей. Дело в том, что у него была собака по кличке Сэм, а пару лет назад геймер создал 3D-модель своего питомца и поместил её в сцену с пляжем на Unreal Engine 5.

Геймер создал 3D-модель своей погибшей собаки, чтобы иногда навещать ее
© Чемпионат.com

Незадолго до смерти Сэма хозяин собирался взять его в отпуск и позагорать на пляже, однако здоровье собаки не позволило им поехать. По словам Daniel.exe, после гибели своего четвероного друга он иногда навещает его таким образом.

Соцсети

Сэм лежит мордочкой на клетчатом покрывале в окружении красивых цветочков, а хозяин может присесть рядом с ним, полюбоваться яхтой вдалеке или насладиться игрой солнечных лучей на водной глади. Некоторых комментаторов данная история растрогала, причём ряд из них заявили, что тоже отсканировали своих питомцев.

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