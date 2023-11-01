Геймер создал 3D-модель своей погибшей собаки, чтобы иногда навещать ее

1 ноября пользователь соцсети X (ранее Twitter) под ником Daniel.exe поделился трогательной историей. Дело в том, что у него была собака по кличке Сэм, а пару лет назад геймер создал 3D-модель своего питомца и поместил её в сцену с пляжем на Unreal Engine 5.

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Незадолго до смерти Сэма хозяин собирался взять его в отпуск и позагорать на пляже, однако здоровье собаки не позволило им поехать. По словам Daniel.exe, после гибели своего четвероного друга он иногда навещает его таким образом.

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