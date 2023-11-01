Шутер RoboCop: Rogue City взломали до релиза

Брутальный шутер RoboCop: Rogue City про легендарного Робокопа взломали за два дня до полноценного релиза. Об этом сообщил портал Crackwatch. Вчера покупатели Deluxe-изданий RoboCop: Rogue City получили ранний доступ к новинке, которая, судя по всему, оказалась без какой-либо антипиратской защиты. Стоит отметить, что игра официально продаётся в России и имеет поддержку русского языке (тест и субтитры).

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Что до впечатлений критиков от RoboCop: Rogue City, то те похвалили проект за любовь к оригинальной серии, но поругали за геймплей и сюжет.

RoboCop: Rogue City выходит 2 ноября на PC, Xbox Series и PS5 (для платформы уже известны достижения). Версию для Nintendo Switch, к сожалению, отменили.