Alan Wake 2 запустили на Steam Deck

Автор YouTube-канала под ником Deck Wizard смог запустить Alan Wake 2 на Steam Deck, поделившись настройками производительности триллера на портативной платформе.

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В ролике создатель продемонстрировал геймплей новинки на Deck в разных частях сюжета, где можно увидеть «скачки» FPS между 29 и 70 кадрами в секунду. Сама игра при этом была запущена на низких настройках с использованием FSR в режиме «Ультра производительности» — разрешение при этом составляло 266p. Из-за масштабирования на экране Deck в игре можно было увидеть различные визуальные артефакты, особенно в «напряжённые» моменты.

В рамках сражения с боссом частота кадров и вовсе падала ниже 20 FPS. Лучше всего игра «чувствовала себя», когда персонажи попадали в закрытые помещения — тогда FPS переваливал и за 70 кадров.

Поскольку игра вышла на PC в виде эксклюзива для EGS, её официальной оптимизацией для Deck авторы не занимались. Как новинка выглядела бы в этом случае — непонятно.