Team Spirit не взяла деньги от порноактрисы Евы Эльфи

Российская порноактриса Юлия Романова, известная под псевдонимом Ева Эльфи, в «Телеграм»-канале рассказала об итогах сбора средств на пополнение призового фонда чемпионата мира The International 2023 по Dota 2 .

Романова собирала деньги со своего OnlyFans. По её словам, за три дня удалось заработать $ 20 тысяч, а ещё $ 5 тысяч звезда фильмов для взрослых решила добавить от себя. Девушка связалась с Team Spirit, но команда отказалась принимать эти деньги. Теперь порноактриса думает, куда вложить собранные средства.