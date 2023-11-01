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Team Spirit не взяла деньги от порноактрисы Евы Эльфи, которые она заработала на OnlyFans

Российская порноактриса Юлия Романова, известная под псевдонимом Ева Эльфи, в «Телеграм»-канале рассказала об итогах сбора средств на пополнение призового фонда чемпионата мира The International 2023 по Dota 2.

Team Spirit не взяла деньги от порноактрисы Евы Эльфи
© Чемпионат.com

Романова собирала деньги со своего OnlyFans. По её словам, за три дня удалось заработать $ 20 тысяч, а ещё $ 5 тысяч звезда фильмов для взрослых решила добавить от себя. Девушка связалась с Team Spirit, но команда отказалась принимать эти деньги. Теперь порноактриса думает, куда вложить собранные средства.

Я хочу спросить вас, как потратить деньги: отдать их Гладиаторам или, может, организовать свой турнир и добавить эти деньги в призовой фонд. Пишите в комментариях свои мысли, а я сделаю голосование, чтобы решить, что делать дальше.

Также Эльфи рассказала о причинах, по которым она решила отдать заработанные деньги победителям. Первая причина — для девушки это было забавным, вторая — она хотела обратить внимание на очень низкий призовой фонд The International 2023.

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