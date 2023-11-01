Создательница Bloodborne Kart выпустила свежий трейлер игры с датой релиза

Можно сколько угодно шутить о том, что Bloodborne наконец доберётся до PC, но многие игроки действительно ждут этот неофициальный спин-офф. Bloodborne Kart является самостоятельной гонкой в мире Bloodborne в стилистике PlayStation 1. На релизе игроков ждут 12 гонщиков, 16 карт с треками, полноценная одиночная кампания, захватывающие бои с боссами, локальный многопользовательский режим с разделённым экраном и режим сражений в формате VS («против»).