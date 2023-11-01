God of War Ragnarok получит дополнение в духе «Майлза Моралеса»

В конце августа инсайдер The Snitch сообщил, что Sony разрабатывает сюжетное дополнение для God of War Ragnarok. Это будет большой аддон в духе «Человека-паука: Майлз Моралес», который компания выпустила на запуске PlayStation 5 в 2020 году.

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Спустя два месяца авторитетное испанское издание Areajugones подтвердило существование дополнения. Журналисты не поделились новыми деталями экшена, отметив лишь, что анонс должен состояться до конца этого года — скорее всего, на церемонии The Game Awards, которая состоится 7 декабря.