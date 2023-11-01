Появились реальные фото PS5 Slim

Пользователь социальной сети Илона Маска под ником Phantompainss опубликовал несколько реальных фотографий PS5 Slim. Более того, на фото он поставил уменьшенную версию консоли Sony рядом с обычной PS5.

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Судя по всему, пользователь получил доступ к консоли раньше, поскольку фотографии ниже уже удалены из его профиля. На фото можно увидеть реальную разницу. Заметно, что Slim-версия действительно выглядит компактнее.

Напомним, что обновлённая PS5 более чем на 30% меньше и на 18-24% легче, чем оригинальная модель. Вес обычной PS5 с дисководом — 4,5 кг, а Slim-версии — 3,2 кг.

Slim-версия консоли оснащена съёмным дисководом. С ним устройство будет продаваться в США за $ 500, а без него — за $ 450. Продажи должны стартовать 10 ноября.

PHANTOMPAINSS

PHANTOMPAINSS

PHANTOMPAINSS

PHANTOMPAINSS