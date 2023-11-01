Вышел портативный игровой ПК Lenovo Legion Go

31 октября стартовали продажи портативного игрового компьютера Legion Go от компании Lenovo. Устройство, которое сравнивают со Steam Deck, можно купить по цене от $699.

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От «портативки» Valve Lenovo Legion Go в лучшую сторону отличает экран — диагональ 8,8 дюйма, разрешение 1600p, частота обновления — до 144 Гц. Яркость составляет 500 нит.

Новый ПК работает на процессоре AMD Ryzen Z1 (за дополнительные $ 50 можно получить модель на Ryzen Z1 Extreme). В отличие от Steam Deck, устройство использует операционную систему Windows 11, что позволит использовать любые лаунчеры и сторонние приложения.