NVIDIA выпустила драйвер с поддержкой Call of Duty: Modern Warfare 3 и RoboCop: Rogue City

31 октября NVIDIA выпустила новый драйвер для своих видеокарт под версией 546.01. Апдейт в первую очередь «обеспечивает наилучший игровой опыт» в последних релизах видеоигр с поддержкой DLSS — в релизной версии Call of Duty: Modern Warfare 3, Desynced, Jusant и игре про Робокопа RoboCop: Rogue City. Скачать драйвер можно на официальном сайте компании или в приложении GeForce Experience.