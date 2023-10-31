Журналисты тепло приняли новую игру про «Робокопа»

Критики со всего мира тепло приняли новую игру RoboCop: Rogue City по одноименной научно-фантастической кинофраншизе. Это следует из средней оценки проекта на агрегаторе рецензий Metacritic.

© Газета.Ru

Так, версия игры для PlayStation 5 получила на основе 15 рецензий оценку 69 из 100. При этом средний балл версии для RoboCop: Rogue City для Xbox Series X и S равен 75 из 100 на основе восьми обзоров. ПК-версия проекта на момент публикации новости имела только три отзыва, что мало для формирования среднего балла. На агрегаторе рецензий OpenCritic все версии игры имеют средний результат 73 из 100 на основе 24 ревью.

В основном RoboCop: Rogue City хвалят за качественную графику и увлекательные перестрелки. Также журналисты отметили, что разработчики подошли к созданию игры с большим уважением к оригиналу. Несколько критиков назвали RoboCop: Rogue City лучшей игровой адаптацией «Робокопа» на сегодняшний день.

При этом большое разочарование у обзорщиков вызвали устаревшие игровые механики и плоский сюжет, который не дает раскрыться протагонисту. Многие журналисты раскритиковали проект за плохое техническое состояние.