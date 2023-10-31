Презентации обновлений Genshin Impact и Honkai Star Rail пройдут в один день

Ожидается, что версия 1.5 добавит в HSR следующую главу сюжета и трёх играбельных персонажей. Трансляция пройдёт на Twitch и YouTube в пятницу, 3 ноября в 14:30 по московскому времени.

А сразу по её завершению разработчики покажут новый патч для своей другой игры — Genshin Impact. Версию 4.2 обещали представить ещё несколько дней назад, но из-за траура в Китае стрим перенесли. Он начнётся 3 ноября в 15:10 по мск на Twitch-канале игры, а через час станет доступен на YouTube.