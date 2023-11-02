Самые красивые игры на iOS и Android

Мобильные игры уже давно перестали быть гарантией плохой графики. Напротив, релизы для мобильных платформ стремительно догоняют ПК и консоли в визуальном плане. Если вы сомневаетесь, то портал pocketgamer.com подготовил подборку самых красивых игр для iOS и Android.

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GRID Autosport

GRID Autosport — это не просто мобильная гонка, которая пытается не отставать от консольной. На iOS она представляет собой полноценный, красивейший гоночный симулятор, который нельзя упрекнуть в плане графики. Да, для оптимальной работы GRID Autosport потребуется довольно мощное устройство, но системные требования игры сполна оправдывают себя.

The Room: Old Sins

Каждая из частей The Room заслуживает упоминания в разговоре о самых красивых мобильных играх, но мы остановимся на последней. Old Sins, как и ее предшественницы, поражает взгляд количеством деталей. Ни одна другая игра не уделяет такого внимания маленьким механизмам, шестеренкам и материалам, из которых они состоят — их практически можно потрогать.

The Unfinished Swan

Многие современные игры гонятся за фотореалистичностью, из-за чего их визуальные стили мало отличаются друг от друга. Но The Unfinished Swan — исключение. Она рисует почти что монохромный мир, где разные объекты будто бы перетекают друг в друга, а игрок постепенно заполняет его красками.

Genshin Impact

Genshin Impact — превосходная RPG в открытом мире, которая вполне может составить конкуренцию фантастическим просторам Breath of the Wild. Да, во многом она просто повторяет формулу блокбастера Nintendo — но делает это правильно, как минимум в плане эстетики. Кроме того, регулярные обновления постоянно расширяют мир игры новыми локациями.

Tales of the Mirror

Tales of the Mirror — визуальная новелла, вдохновленная классической китайской живописью. Детективная история о таинственном убийстве, произошедшем в небольшой деревне, выглядит душераздирающе красиво, и погружает в атмосферу все глубже с каждой минутой игры.

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