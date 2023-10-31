Переиздание ARK сместило Cities: Skylines 2

Сервис Steam DB предоставил свежие данные о чарте Steam за период с 24 по 31 октября. Лидирующую позицию заняла обновлённая версия ARK: Survival Ascended. Игра вышла 26 октября и быстро ворвалась в топ чартов.

На второй строчке расположился градостроительный симулятор Cities: Skylines 2, который неделей ранее был на первом месте. Следом идут EA Sportc FC 24, Baldur's Gate 3 и Call of Duty. На фоне выхода второй части «Человека-паука» в топ попали первая часть и спин-офф про Майлза Моралеса.