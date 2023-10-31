Свежие игры на Android и iOS

Самые крупные релизы осени отгремели: кто-то уже прошел их, кто-то только готовиться откладывать деньги на покупку. Но это не значит, что мобильная индустрия внезапно впала в спячку. Портал pocketgamer.biz собрал подборку свежих мобильных игр для Android и iOS.

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Subpar Pool

Минималистический симулятор бильярда, где игроку предстоит закатывать улыбчивые шары в лузы на самых разных «столах». Subpar Pool отчасти напоминает What the Golf: обе игры, мягко говоря, достаточно эксцентричны. Однако первая отличается процедурной генерацией уровней и более медитативным процессом.

Steam

Cut the Rope 3

Франшиза Cut the Rope получила третью номерную часть, которую ZeptoLab разработала при поддержке Paladin Studios. После огромного количества спин-оффов перед разработчиками стояла не самая простая задача, но команда сделала ставку на качество игры — не инновации. Сейчас Cut the Rope 3 доступна только подписчикам сервиса Apple Arcade.

Kingdom Eighties

Серия Kingdom теперь в неоновых восьмидесятых! Kingdom Eighties сохраняет привычные для франшизы механики, но предлагает игрокам защитить милый пиксельный городок от вторжения странных монстров. И только «король», чьей короной хотят завладеть захватчики, может спасти свой дом и разыскать пропавших взрослых.

Steam

Star Stable Online

Star Stable Online вышла целых 12 лет назад, но совсем недавно появилась и на iOS. Как можно догадаться по названию, это конное приключение, где игроки могут заботиться о скакунах разных пород, тренировать их и выезжать на прогулки. Помимо этого, жокеи также могут поучаствовать в соревнованиях и турнирах против других игроков.

South of the Circle

Наконец, South of the Circle — интерактивная история о двух ученых, которые оказались в центре политического конфликта. Игроку предстоит решить, как разрешится роман между академиками, какие обещания они сдержат, а какие им придется нарушить.