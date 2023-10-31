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2023 год стал лучшим для игр за последние 20 лет

Издание Axios провело любопытное наблюдение, в ходе которого выяснило, что 2023 год стал лучшим для игр за последние 20 лет. За основу наблюдение брались данные с сайта Metacritic.

Axios: 2023 год стал лучшим для игр за последние 20 лет
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Согласно информации, в 2023 году году 25 игр получили средний балл 90 и более по крайней мере на одной платформе. Интересно, что на протяжении большей части последних десяти лет среднее количество баллов у игр было примерно вдвое меньше.

Axios

В этом году вышли высокооценённые The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Baldur's Gate 3, ремейк Resident Evil 4 и другие тайтлы, которые приняли очень тепло.

Лучшие игры 2023 года по версии Metacritic

  1. Baldur's Gate 3 — 96 баллов.
  2. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — 96 баллов.
  3. Обновлённая версия «Ведьмака 3» — 94 балла.
  4. Ремастер Metroid Prime — 94 балла.
  5. Tetris Effect: Connected — 93 балла.
  6. Ремейк Resident Evil 4 — 93 балла.
  7. Xenoblade Chronicles 3: Expansion Pass Wave 4 — Future Redeemed — 92 балла.
  8. Cocoon — 92 балла.
  9. Super Mario Bros. Wonder — 92 балла.
  10. Street Fighter 6 — 92 балла.
  11. Sea of Stars — 91 балл.
  12. Diablo 4 — 91 балл.
  13. Turbo Overkill — 91 балл.
  14. Дополнение Serapate Ways для ремейка Resident Evil 4 — 91 балл.
  15. Дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 — 90 баллов.
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