Гендиректор Bungie подтвердил увольнения в студии

Генеральный директор Bungie Пит Парсонс подтвердил новость об увольнениях в студии, о которых ранее сообщал Джейсон Шрайер. Неизвестно, сколько именно сотрудников лишились работы, но, по словам руководителя, эти «выдающиеся и талантливые» люди оказали «значительное влияние» как на саму Bungie, так и на её игры.

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Судя по некоторым постам в соцсетях, под сокращения попали специалисты, занимавшиеся в том числе общением с сообществом и доступностью, социальными сетями и стратегией роста. Судя по всему, увольнения в Bungie связаны с сокращением расходов внутри материнской компании Sony.