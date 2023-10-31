Sony назвала даты выпуска новых наушников и гарнитуры Pulse для PlayStation 5

Sony раскрыла официальные даты выпуска новых наушников и беспроводной гарнитуры для PlayStation 5. Их, напомним, анонсировали в этом августе вместе с устройством PlayStation Portal.

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Новые наушники Pulse Explore за 200 долларов поступят в продажу 6 декабря 2023 года, а беспроводная гарнитура Pulse Elite за 150 долларов — 21 февраля 2024 года. Предзаказы обоих устройств (а также дополнительных USB-адаптеров за 25 долларов) откроются 9 ноября в ряде стран, включая США, Канаду Великобританию, Францию, Германию, Японию, Австралию и так далее.