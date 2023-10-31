Есть ли смысл менять Core i7-7700 на Ryzen 5 5600X

На YouTube-канале Hardware Tested выяснили, что можно в плане игровой производительности ожидать от Ryzen 5 5600X и Core i7-7700.

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GTA 5 тестировалась с высоким пресетом. В среднем в этой игре удалось получить 165 к/с с i7-7700 и 184 к/с с Ryzen 5 5600X. Максимальный FPS составил при этом 188 к/с и 189 к/с соответственно, минимальный - 79 к/с и 136 к/с.

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Red Dead Redemption 2 запускалась с настройками графики Epic. Средняя частота кадров в ней равнялась 93 к/с и 101 к/с (с i7-7700 и R5 5600X соответственно), максимальная - 106 к/с и 115 к/с, минимальная - 73 к/с и 92 к/с соответственно.

В Rainbow SIx Siege на высоких настройках графики в среднем удалось достичь 276 к/с с i7 и 476 к/с с R5. Максимальный FPS составил при этом 363 к/с и 612 к/с соответственно, минимальный - 212 к/с и 353 к/с.

Rust шла с пресетом 1/100. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 85 к/с (i7-7700) и 170 к/с (R5 5600X), максимальная - 96 к/с и 199 к/с соответственно, минимальная - 76 и 152 к/с соответственно.

Hardware Tested

Warzone 2.0 запускалась с пресетом High/Medium. Средняя частота кадров в игре равнялась 77 к/с с i7 и 118 к/с с R5, максимальная - 85 к/с и 133 к/с соответственно, минимальная - 69 к/с и 108 к/с соответственно.

Игра The Witcher 3 тестировалась на ультра-настройках графики. В среднем в ней FPS составлял 109 к/с (i7) и 95 к/с (R5), максимальный FPS - 123 к/с и 108 к/с, минимальный FPS - 95 к/с и 81 к/с.

Apex Legends шла с высоким пресетом. Средняя производительность в игре находилась на уровне 247 к/с (с i7) и 234 к/с (с R5), максимальная - 289 к/с и 281 к/с соответственно, минимальная - 188 к/с и 167 к/с.

Battlefield 5 запускалась на высоких настройках. В среднем здесь FPS равнялся 108 к/с (i7-7700) и 119 к/с (Ryzen 5 5600X), максимальный - 122 к/с и 151 к/с соответственно, минимальный - 67 к/с и 94 к/с соответственно.

Игра Cyberpunk 2077 тестировалась с высоким пресетом. Средний FPS в ней составил 105 к/с (i7-7700) и 133 к/с (Ryzen 5 5600X), максимальный - 131 к/с и 163 к/с соответственно, минимальный - 69 к/с и 98 к/с соответственно.

Вывод

Разница по средней игровой производительности между Core i7-7700 и Ryzen 5 5600X была незначительной. Она составила 28% (141 к/с и 181 к/с соответственно).

Тестовый стенд i7-7700:

процессор Intel i7-7700;

видеокарта Gigabyte RTX 3070 8 ГБ;

оперативная память Team Group XTreem 16 ГБ (2x8) 3200 МГц CL16 DDR4;

материнская плата Gigabyte Z270N WiFi;

система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;

блок питания Seasonic GX-650W Gold;

операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).

Тестовый стенд Ryzen 5 5600X: