Инсайдер рассекретил название новой консоли Nintendo

Новая консоль игровой компании Nintendo носит кодовое название Super Nintendo Play. Об этом сообщает издание GamerAnx, ссылаясь на южнокорейского инсайдера For_Ataraxia.

По данным For_Ataraxia, Super Nintendo Play – это все еще гибридное устройство, которым можно пользоваться как отдельно от телевизора, так и вместе с ним. В последнем случае, Super Nintendo Play, в отличие от оригинальной Nintendo Switch, работает без док-станции. Что ее заменит, не уточняется. GamerAnx не исключает, что Nintendo использует какую-нибудь технологию беспроводной передачи видео.

Если верить инсайдеру, в Super Nintendo Play останется поддержка картриджей. Кнопки при этом станут разноцветными, как было, например, в Super Nintendo Entertainment System.