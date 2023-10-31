VGC: Nintendo запатентовала портативную консоль-слайдер с двумя экранами

Японская игровая компания Nintendo запатентовала игровую приставку с двумя экранами. Об этом сообщает издание Video Games Chronicle (VGC).

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Устройство одновременно похоже на консоли компании текущего и прошлого поколения, то есть Switch и 3DS соответственно. В отличие от 3DS, новое устройство выполнено в формате слайдера, а не раскладушки. То есть в любом состоянии у новинки пользователям будет доступен один экран.

Вместе с тем на чертежах можно увидеть, что устройство предполагается всего с одним стиком. Данная особенность, наоборот, роднит потенциальную будущую консоль Nintendo с 3DS.

VGC пишет, что обнаруженные патенты Nintendo не гарантируют использование описанных технологий в будущих устройствах компаниях.