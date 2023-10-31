Call of Duty: Modern Warfare 3 займет на PS5 целых 140 ГБ

Аккаунт PlayStation Game Size раскрыл размер шутера Call of Duty: Modern Warfare 3 на PS5. Приготовьте на своей консоли около 140 ГБ свободного места — именно столько займёт сюжетная кампания вместе с базовым клиентом Call of Duty HQ.

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Что интересно, размер самой новой Call of Duty будет в несколько раз превышать объём, который нужен для установки последних частей серии.

Для сравнения:

Call of Duty: Modern Warfare 3 на PS5 — 140 ГБ свободного места.

Call of Duty: Vanguard на PS5 — 53 ГБ свободного места.

Call of Duty: Modern Warfare 2 на PS5 — 52 ГБ свободного места.

Точный размер шутера на ПК и Xbox неизвестен, но он вряд ли будет сильно отличаться от версии для PS5. Предзагрузка тайтла стартует уже 1 ноября для владельцев предзаказов.