Коллекции Uncharted и God of War выпустят в GOG уже скоро

Коллекцию Uncharted и God of War в GOG выпустят уже скоро
Магазин GOG объявил, что скоро виртуальные полки пополнят новые игры Sony Interactive Entertainment — God of War (2018) и набор Uncharted: Legacy of Thieves Collection, куда входят Uncharted 4: A Thief’s End и Uncharted: The Lost Legacy. Ранее представители магазина уже намекали на появление этих игр.
Дата выхода игр в GOG неизвестна, но они должны появиться в нём совсем скоро, ведь пользователи могут добавить их в список желаемого. Примечательно, что среди других игр Sony в магазине уже есть Horizon Zero Dawn и Days Gone.
Стоит ждать, что в будущем GOG пополнится и другими играми корпорации. Сейчас на PC есть Marvel’s Spider-Man (2018), Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart и другие проекты, которые ранее были эксклюзивами PlayStation.