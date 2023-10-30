Коллекции Uncharted и God of War выпустят в GOG уже скоро

Магазин GOG объявил, что скоро виртуальные полки пополнят новые игры Sony Interactive Entertainment — God of War (2018) и набор Uncharted: Legacy of Thieves Collection, куда входят Uncharted 4: A Thief’s End и Uncharted: The Lost Legacy. Ранее представители магазина уже намекали на появление этих игр.

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Дата выхода игр в GOG неизвестна, но они должны появиться в нём совсем скоро, ведь пользователи могут добавить их в список желаемого. Примечательно, что среди других игр Sony в магазине уже есть Horizon Zero Dawn и Days Gone.