Коллекции Uncharted и God of War выпустят в GOG уже скоро

Магазин GOG объявил, что скоро виртуальные полки пополнят новые игры Sony Interactive Entertainment — God of War (2018) и набор Uncharted: Legacy of Thieves Collection, куда входят Uncharted 4: A Thief’s End и Uncharted: The Lost Legacy. Ранее представители магазина уже намекали на появление этих игр.